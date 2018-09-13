شرطة دبي تستعد لاستضافة اجتماع «الإنتربول» الـ87

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يورغن ستوك، أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بحضور اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.وناقش اللواء المري والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، استعدادات شرطة دبي لاستضافة اجتماع الجمعية العامة للإنتربول الـ87.

إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الجنائي بين الجانبين ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد العلاقة والشراكة بين أجهزة تنفيذ القانون على المستوى الدولي من أجل مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين وتبادل الخبرات والتجارب. وأهدى اللواء عبد الله المري درع القيادة العامة لشرطة دبي إلى أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».