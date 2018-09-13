«أصدقاء مرضى السرطان» تدعم الجهود العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان» دعم تقرير اللجنة الرفيعة المستوى حول «مكافحة الأمراض غير المُعدية، والصحة النفسية» الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، أخيراً، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المُعدية في الإمارات.

وأوضحت الجمعية أن الدول التي وافقت على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عام 2015، التزمت بالعمل على تحقيق الهدف رقم (3)، المتعلق بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المُعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

ويؤكد التقرير أنه وعلى الرغم من الالتزامات والجهود المبذولة في مكافحة الأمراض غير المُعدية، إلّا أن التقدم المنجز لا يزال بطيئاً ومتفاوتاً على المستوى العالمي، ويعود السبب إلى جملة من التحديات، أبرزها؛ غياب الإرادة على المستوى السياسي، وسوء تحديد الأولويات، وآثار العوامل الاقتصادية والتجارية على الأسواق، ونقص التمويل، وانخفاض القدرات.

وقدمت اللجنة المشرفة على التقرير 6 توصيات رئيسة لتجاوز التحديات التي تعيق تحقيق الوصول لأهداف التنمية المستدامة للعام 2030، جاء أبرزها: تكفّل رؤساء الدول والحكومات بمسؤولية تنفيذ بنود برنامج مكافحة الأمراض غير المُعدية بأنفسهم، عوضاً عن إسناد مسؤولية تنفيذها إلى وزراء الصحة، لأنها تتطلب تعاون وتنسيق عددٍ من القطاعات المختلفة.

وضرورة أن تحدد الحكومات مجموعة من الأولويات، وتنفّذها، في إطار البرنامج العام وخطة العمل المتعلقة بمكافحة الأمراض غير المُعدية وأثرها على الصحة النفسية، بناءً على الاحتياجات الملحة في مجال الصحة العامة.

توصيات

كما أوصت اللجنة بأهمية إعادة توجيه النظم الصحية من قبل الحكومات لتشمل الوقاية من الأمراض غير المُعدية، ومكافحتها، بالإضافة إلى توفير خدمات الصحة النفسية في سياساتها وخططها المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة على المستوى العالمي، إلى جانب الحرص على زيادة فاعلية التنظيم والمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية.

وشملت التوصيات كذلك التركيز على أهمية تطوير نموذج اقتصادي جديد بالتعاون بين الحكومات والمجتمع الدولي لتسهيل إجراءات التمويل المتعلقة بمكافحة الأمراض المُعدية، وتعزيز الصحة النفسية، إضافة إلى تعزيز مبدأ المساءلة بين المواطنين فيما يتعلّق بإجراءات مكافحة الأمراض غير المُعدية، وتبسيط آليات المساءلة القائمة على الصعيد الدولي.

وفي هذا الشأن، قالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تُعدّ توصيات تقرير اللجنة الرفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية حافزاً للحكومات لوضع مكافحة الأمراض غير المُعدية على رأس قائمة أولويات الصحة العامة، نظراً لآثارها السلبية على حياة ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وارتفاع معدلات الإصابة بها».