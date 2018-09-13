«مواصفات» تطلق اليوم حملة للتعريف باللوائح والأنظمة الخاصة بالمدارس

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اليوم ولمدة ثلاثة أيام، حملة توعية بالمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية والأنظمة التي لها علاقة بموسم العودة للمدارس.

والتي تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد على مستوى الدولة، تتضمن توعية مرئية للجمهور من أولياء الأمور والطلبة، من خلال منصة في فيستيفال سيتي في دبي، وكذا مطبوعات وأفلام قصيرة، وهدايا للطلاب، يقدمها فريق فني متخصص من الهيئة.

وقال المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في الهيئة، إن الحملة التوعوية تعد الثانية من نوعها خلال الفترة الماضية، بعد النجاح اللافت الذي حققته حملة مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات قبل أشهر عدة، وستركز الحملة الحالية على مواصفات الحافلات المدرسية، والمقاصف، والحليب ومنتجات الألبان.

والعصائر والمشروبات، والأدوات الملامسة للأغذية، والرقابة على مياه الشرب، والحقائب، والأنظمة المتعلقة بالإضاءة، ومقاعد الأطفال، والمنتجات البلاستيكية وغيرها.

وأشار خلف إلى أن الهيئة ستعرض على الجمهور العديد من اللوائح الفنية التي تتعلق بصورة أو بأخرى باليوم الدراسي، والصف، والمقصف، والحافلة، ومنتجات الإضاءة، وحتى لعب الأطفال، وهي قرارات وزارية صدرت في وقت سابق، وترتبط بصورة مباشرة بضمان صحة وسلامة التلاميذ في يومهم الدراسي، من اللوائح والأنظمة التي يمكن أن تفيد قطاع المدارس والجامعات في الدولة.

واعتبر أن الحملة التوعوية التي تستمر ثلاثة أيام، وحرصنا على اختيار المكان والتوقيت المناسبين، فهي تنطلق في الأيام الدراسية الأولى، كذلك في فترة إجازة من الدراسة، وفي واحد من أضخم مراكز التسوّق في إمارة دبي، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف، خصوصاً من الأسر ذات الأفراد كبيرة العدد.

مطبوعات

كما تساهم مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في إمارة دبي، بمئات المطبوعات والكتب التثقيفية، والتي سيتم توزيعها على الأسر والطلاب والتلاميذ في منصة الهيئة لاقتنائها بصورة مجانية، مساهمة من المؤسسة في دعم الفعالية، بصورة تعكس روح الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية.

وأوضح مدير إدارة المواصفات، أن الهيئة ستعرض في منصتها بالواجهة الرئيسة في فستيفال سيتي في دبي، تجارب عملية وتصاميم مرئية للجمهور، كما توفر الهيئة فنيين متخصصين للشرح الوافي للجمهور، واستكمالاً لجهودها التوعوية لشرائح المجتمع المعنية.

مؤكداً أن الهيئة تستهدف ضمن أجندتها رفع مؤشرات الوعي الجماهيري باللوائح والأنظمة والمواصفات القياسية، التي تضمن أعلى معايير السلامة والأمان في المجتمع.

كما تطلق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالتزامن مع الحملة في فستيفال سيتي دبي، حملة توعوية موازية على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل التسويق للمنصة، ستنشر خلالها محتوى توعوياً يستمر على مدار شهر سبتمبر، كذلك تنشر الهيئة على المنصات منشورات توعوية مدعمة بالصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية وألبومات صور توضيحية.