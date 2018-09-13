«الاتحاد النسائي» يوعّي بأهمية كاشفات الدخان في المنازل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم الاتحاد النسائي العام ممثلاً بمكتب الدعم النسائي وبالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني، أمس، محاضرة توعوية عن مخاطر الحريق وعن أهمية تركيب كاشف الدخان.

يأتي تنظيم المحاضرة بهدف توعية الموظفين حول أسباب ومخاطر الحرائق وكيفية التعامل معها. وتناولت المحاضرة تعريف المشاركين بمخاطر الحرائق وأسبابها وأفضل الطرق التي يجب اتباعها للتعامل مع الحرائق والطفايات الأمثل لأداء عملية الإطفاء بعد الحد من انتشار الحرائق، والتي تعد التحدي الأكبر أمام رجال الإطفاء في أوقات الحريق.

وقال المحاضرون، إن الحرائق تبدأ عادة على نطاق ضيق لأن معظمها ينشأ من شرارة حريق، وتنتج بسبب إهمال في اتباع طرق الوقاية من الحرائق، ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها، وتخلف خسائر ومخاطر فادحة في الأرواح والمتاع والأموال والمنشآت.

وحذّر خبراء الدفاع المدني من الحرائق التي تنشب في الأماكن التي تتواجد بها كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال في مختلف مواقع تواجد الأفراد والبيئة المحيطة بهم في البيت والشارع والمدرسة ومكان العمل وفي أماكن النزهة والاستجمام وغيرها من المواقع، والتي لو توفرت لها بقية عناصر الحريق لألحقت خسائر باهظة التكاليف.

ودعا المختصون إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية من أخطار نشوب الحرائق لمنع حدوثها والقضاء على مسبباتها، وتحقيق إمكانية السيطرة عليها في حالة نشوبها وإخمادها في أسرع وقت ممكن بأقل الخسائر.