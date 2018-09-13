استعراض الخطوات المنجزة في مشروع تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الاجتماع الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية.

لمتابعة مشروع استحداث تطبيق مركز الشرطة في هاتفك، الذي أعدته وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والذي يوفر خدمة الإبلاغ عن الجرائم والقضايا الواقعة على الجمهور من خلال الهاتف النقال.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من خطوات وتطوير التطبيق، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب مدير الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.

والعميد وليد المناعي، مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام للدراسات والبحوث الابتكارية والاستراتيجية، وعدد من الضباط والمسؤولين من مختلف القطاعات الشرطية بوزارة الداخلية.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة على مستوى المنطقة في إطار جهود وزارة الداخلية نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات (2021) بأن تصبح الدولة في مقدمة الدول في مجال الخدمات الذكية، وسعيها نحو تجسيد استراتيجية الحكومة الذكية لتكون متميزة بخدماتها من خلال تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي ونوعية المتعامل، وتطبيقاً لخريطة الطريق المستقبلية للأعوام المقبلة.

كما تهدف هذه الخدمة المتميزة إلى زيادة الخدمات الذكية والتوسّع في قنوات تقديمها لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملين وبأقصى قدر من الجودة التي تنال سعادتهم ورضاهم، وبما يتماشى ورسالة الوزارة نحو غايات الأمن والسلامة الذكية.

كما تهدف خدمة (مركز الشرطة في هاتفك) إلى تقديم خدمة التبليغ والشكاوى الجنائية كافة بطريقة سريعة وسهلة وتراعى فيها سرية المعلومات، وتحقيق أقصى درجات الحيطة والحذر، وضمان الاستخدام الأمثل للخدمة، ضمن مجموعة من الضوابط والشروط والقيود للمستخدم.