رفع علم الدولة وشعار عام زايد على قمة «كليمنجارو»

المصدر: أبوظبي - البيان

رفع فريق شرطة أبوظبي للتحدي والمغامرات، بمركز التربية الرياضية الشرطية، في قطاع الموارد البشرية، علم الدولة، وصورة «شعار عام زايد» على أعلى قمة جبلية في «أفريقيا، كليمنجارو بتنزانيا».

وكان الفريق تسلق قمة «كليمنجارو»على ارتفاع 5895 متراً عن سطح الأرض، والتي تعد خامس أطول قمة في العالم، وذلك احتفاء بعام زايد 2018.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، ومدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي، على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، ومنها رياضة التحدي والمغامرة المشوقة.

وهنأ، النعيمي، فريق شرطة أبوظبي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وتسجيل الأرقام القياسية، وخوض التحديات والمغامرات الآمنة، داعياً إلى ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية المنتظمة، التي تنعكس إيجابياً على الأداء الوظيفي وروح الإبداع لدى المنتسبين.

ولفت العميد خليفة الشامسي، نائب مدير قطاع مدير المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، إلى دعم القيادة الشرطية لمنتسبيها وتنمية مهاراتهم في مختلف الرياضات، ومن ضمنها رياضة التحدي والمغامرات، التي تتميز بالشجاعة والحماسة.

وقال العقيد، محمد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطي: إن الفريق أثبت جدارته في تحدي الصعاب ومختلف الظروف الطبيعية، بعد خضوعه لدورات تدريبية للمسارات الجبلية، واختبارات للياقة البدنية والنفسية.