«الفجيرة الخيرية» توزع 5 آلاف عبوة مياه مبردة على العمال

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية أمس 5000 عبوة مياه مبردة على العمال في شارع حمد بن عبدالله بالفجيرة الحيوي، في مبادرة «سقيا الماء» تحت شعار «أفضل الصدقة سقيا الماء».

والذي يأتي ضمن مبادرات الجمعية في عام زايد.وأشار علي بن عباد مدير عام الجمعية إلى أن الجمعية تقوم بتوزيع ما يقارب 20.000 عبوة ماء شهرياً على العمال في مختلف مناطق الفجيرة وضواحيها، للتخفيف عليهم من حرارة الصيف، موضحاً أنها مبادرة تعنى بالجانب الإنساني وترسخ مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع.

وحول أهمية شرب المياه في فصل الصيف، لفت الدكتور أنس قاسم استشاري أمراض باطنية بمستشفى ثومبي الفجيرة، إلى أن العمال هم أكثر فئة تتعرض لأشعة الشمس، وأن التعرض لها بشكل مستمر يفقد الجسم السوائل ويؤدي إلى الإجهاد.