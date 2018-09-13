1200 يتيم في «تمكين الشارقة» يستفيدون من قسائم القرطاسية

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي توزيع قسائم القرطاسية المدرسية لـ1210 من طلابها الأيتام المنتسبين للمؤسسة، بكلفة اجمالية تزيد على 300 ألف درهم، وذلك ضمن توجهاتها الدائمة لدعم أبنائها أكاديميا وتذليل الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم الدراسية.

ودأبت المؤسسة على توفير القسائم الشرائية بداية كل عام دراسي جديد بالتنسيق مع محلات القرطاسية المختارة لجميع الطلاب والطالبات المنتسبين للمؤسسة في مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

كما وتحرص المؤسسة من خلال منح الأبناء هذه القسائم الشرائية على تمكينهم من اختيار أدواتهم المدرسية التي تناسبهم بهدف تعزيز ثقتهم بأنفسهم والمحافظة على حق الأبناء في حرية انتقاء القرطاسية وفق احتياجاتهم، ليشعروا بفرحة وحرية في شراء ما يناسبهم.

دعم

وصرحت نوال الحامدي - مدير إدارة الرخاء الاجتماعي-: «في إطار جهود المؤسسة الدائمة لدعم الجانب الأكاديمي لمنتسبيها نحرص بداية كل عام دراسي على توفير قسائم شرائية لطلابنا الأيتام ليتسنى لهم اختيار ما يناسبهم من أدوات مدرسية، وتم التعاقد هذا العام مع مكتبة دار الحرمين لشراء قسائم القرطاسية المدرسية، ونشكر لهم هذا التعاون الميمون، وقد اعتمدت المؤسسة في توفيرها على دعم المهتمين بقضايا اليتيم من الأفراد والجهات ورجال الأعمال والداعمين، حيث تفرد المؤسسة اهتماماً كبيراً بدعم الجانب الأكاديمي للأيتام".