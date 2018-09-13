محاكم دبي تطلع على «الدعم الاجتماعي» لشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطّلع وفد من إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، على أفضل الممارسات والمبادرات بإدارة مراكز الدعم الاجتماعي، بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد الزائر، العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، موضحاً آليات عمل وخدمات الإدارة وأهم الإنجازات الاجتماعية والمشاريع التي تنفذها في توعية المجتمع كما تعرف على المهام والخدمات التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة.

وأكد العميد البادي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الإدارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوفد بالتقدم الكبير الذي أحرزته، مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات المجتمعية والإنسانية.

وفي نهاية الزيارة كرّم البادي وفد محاكم دبي، وجرى تبادل الدروع التذكارية وضم الوفد في عضويته كلاً من صفية محمد ضابط في إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل وحليمة محمد باحث اجتماعي.