تكريم شرطة عجمان في أسبوع المواصلات المدرسية

المصدر: عجمان - البيان

كرمت مؤسسة مواصلات الإمارات بعجمان، القيادة العامة لشرطة عجمان؛ تقديراً لجهودها المبذولة في تأمين العام الدراسي الجديد، ضمن فعاليات حفل أسبوع المواصلات المدرسية الذي نظمته مؤسسة مواصلات الإمارات فرع عجمان، لتكريم الجهات المتعاونة في البرامج التوعوية في أسبوع المواصلات المدرسية.

وذلك برعاية وحضور العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وعبد العزيز السويدي مدير مؤسسة مواصلات الإمارات فرع عجمان، وعدد من مديري ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة عجمان.

درع

وسلم العميد عبد العزيز الشامسي درع التكريم للعقيد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، مشيداً بالجهود التي تبذلها الشرطة في تأمين العام الدراسي الجديد، وتنظيم حركة السير والمرور في إمارة عجمان.

تقدير

من جانبه، عبّر نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان عن شكره وتقديره لمؤسسة مواصلات الإمارات على التكريم.

مؤكداً أن ما تقوم به شرطة عجمان هو واجبٌ وطنيٌ لتأمين تنقل الطلبة من بيوتهم إلى مدارسهم بأمان دون تعرّضهم لأية مخاطر، وهي مسؤولية عامة وأمانة تقع على عاتق الجميع، مشدداً على أهمية تعاون مؤسسات القطاع العام والخاص والأهالي وجميع السائقين؛ لضمان عام دراسي آمن خالٍ من أي مخاطر قد تهدد أمن وحياة الطلبة.

كما أشاد العقيد خالد النعيمي بجهود مؤسسة مواصلات الإمارات في توفير وسائل نقل الطلبة وفق أعلى المعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة وراحة الطلبة أثناء تنقلهم، متمنياً لهم مزيداً من التميز والازدهار.