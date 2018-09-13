«الخدمات العلاجية الخارجية» بأبوظبي تعلن أوقات العمل في الإجازة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن مواعيد العمل الرسمية في مراكزها الصحية في أبوظبي والعين خلال إجازة رأس السنة الهجرية اليوم.

وذكرت أن جميع مراكز الفحص والصحة الوقائية التابعة لها ستغلق اليوم ويمكن التواصل مع شركة «صحة» عن طريق مركز خدمة المتعاملين 80050 خلال الإجازة من 8 صباحاً وحتى 10 مساءً وتفتح مراكز مختارة أبوابها للمراجعين من 2:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً في هذا اليوم.

وتشمل مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في جزيرة أبوظبي ومراكز مدينة خليفة والباهية والمقطع في المنطقة الوسطى، ومركز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة في منطقة العين. وستتوفر خدمة الأسنان في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز الباهية ومركز المقطع ومركز المويجعي ومركز اليحر من 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً.