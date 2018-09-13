«أبوظبي للرقابة الغذائية» ينظم ورشة عن الخدمات المقدمة للمزارعين

المصدر: أبوظبي - وام

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً، ورشة عمل تشاورية مع الشركاء الاستراتيجيين في دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومركز خدمات المزارعين وهيئة البيئة - أبوظبي وشركة الفوعة ومركز الأمن الغذائي؛ حول الخدمات والبرامج المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، حيث تمت مناقشة مسودة نظام بهذا الشأن عكف الجهاز على إعدادها بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

ورحبت موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز بممثلي الجهات المشاركة في الورشة، مؤكدة أنها تأتي تعزيزاً للتعاون البنّاء بين الجهاز وشركائه الاستراتيجيين وترجمة لحرصه على فتح مجال المشاركة الفاعلة في صياغة المنظومة التشريعية في مجال تنظيم الأنشطة الزراعية في إمارة أبوظبي.

وما يرتبط بها من برامج وخدمات.وتهدف مسودة النظام التي يعمل الجهاز على إعدادها إلى تنظيم الخدمات والبرامج المقدمة بطريقة مثلى، والإسهام في كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي وتنميته في أبوظبي.