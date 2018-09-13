انطلاق النسخة 19 لجائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الدورة الجديدة لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في نسختها الـ 19 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وشهد حفل إطلاق الجائزة أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة وأحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم رئيس اللجنة العليا المنظمة وأعضاء اللجان ومديرو مراكز التحفيظ وموظفو مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه في صالة رأس الخيمة. وأكد أحمد الشحي لفريق العمل أهمية التلاحم والتعاون لإخراج دورة مميزة ومتألقة.

وحث الجميع على تكاتف الجهود في خدمة كتاب الله لتحقيق التميز والإبداع والوصول إلى القمة بهذه الجائزة القرآنية الرائدة، داعياً مديري مراكز التحفيظ المنتشرة في رأس الخيمة إلى تشجيع الطلبة للمنافسة الخلاقة في الجائزة ودعمهم للتميز وتحقيق الصدارة ومساعدتهم على التألق في الحفظ والمراجعة.

ومن جهته أعلن أحمد سبيعان افتتاح باب التسجيل في الجائزة ابتداءً من 16 سبتمبر الجاري في جميع المراكز، وأن جميع وسائل التواصل متاحة للاستفسار والتسجيل، مشيراً إلى استحداث فرع جديد في الجائزة وهو «مسابقة أفضل بحث».