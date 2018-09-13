تكريم شرطة أبوظبي لإنجاحها حملة «خلّك حذر»

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم مصرف أبوظبي الإسلامي القيادة العامة لشرطة أبوظبي لجهودها في إنجاح أهداف حملة التوعية المجتمعية حول التصدي للنصب الهاتفي تحت شعار«خلّك حذر» مؤكداً أهميتها في توعية الجمهور بأساليب الجناة في عملية النصب الهاتفي وكيفية التعامل معهم والإبلاغ عنهم.

وأشاد مصرف أبوظبي الإسلامي بالتنسيق والتعاون المشترك مع شرطة أبوظبي في نشر وتعزيز الوعي لدى العملاء والمستهلكين حول أساليب النصب الهاتفي والاحتيال الإلكترونية ليتجنبوا الوقوع ضحية لها. وتضمنت الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة وشملت المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي ومشاركة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية وإرسال الرسائل النصية ومحاضرات التوعية.