مندوبنا لدى الأمم المتحدة: الإمارات غير معنية بتقرير الأثر السلبي للتدابير القسرية

المصدر: البيان الالكتروني

أكد السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن دولة الإمارات لا تعتبر نفسها معنية بما جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وتؤكد أنه ليس لها أي ارتباط بمسألة الإجراءات الأحادية".

وألقى الزعابي بيانا باسم دول المقاطعة الأربع في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان.

وقال السفير عبيد الزعابي: "لقد شرحنا للمقرر الخاص في عدة مناسبات أن قرار الدول الأربع بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هو قرار سيادي، ونعتبره مقاطعة وليس حصاراً كما تريد قطر تسويقه للعالم".



وأضاف: "إن قرار محكمة العدل الدولية المشار إليه في تقرير المقرر الخاص يتعلّق بإجراءات مؤقتة، وإن المحكمة لم تبت نهائيا في مسألة الاختصاص حتى اليوم"، مؤكداً أن "قرار المحكمة لم يُلبّ سوى ثلاثة مطالب مؤقتة من ضمن الطلبات التسعة التي تقدمت بها قطر".

وأكد الزعابي أن الشكوى أمام المحكمة مازالت قائمة وأن دولة الإمارات أمامها الفرصة لتقديم كل الأدلة لدحض المزاعم والادعاءات القطرية.