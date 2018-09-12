الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على المناطق الشرقية مغبرا أحيانا نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة شمالا.

و تكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 38 كم/ ساعة أحيانا نهارا وتكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 12 - 28 كم/ساعة خلال الليل والصباح.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 03:55 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:41 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:55 والمد الثاني عند الساعة 00:51 والجزر الأول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى المتوعة في الدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 70 20

دبي 39 30 65 20

الشارقة 39 26 70 25

عجمان 39 29 75 25

أم القيوين 39 28 75 30

رأس الخيمة 38 29 75 35

الفجيرة 35 29 80 50

العين 41 29 55 20

ليوا 42 28 75 15

الرويس 39 28 75 25

السلع 40 28 80 25

دلما 39 31 75 25

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبوموسى 38 31 80 40.