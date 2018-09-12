"طرق دبي" تطلق خدمة التجديد التلقائي لترخيص مركبات الأفراد

المصدر: وام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات "خدمة التجديد التلقائي" لمركبات الأفراد بعد أن شملت في مرحلة سابقة مركبات الشركات وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني التي تنتهجها الهيئة في كل خدماتها مواكبة لمبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة.

وقال جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة إن خدمة "التجديد التلقائي" تأتي في إطار خطة التحول الإلكتروني التي تسعى المؤسسة لتنفيذها في خدماتها كافة .. مشيرا إلى أن الخدمة متوفرة لمركبات الأفراد والشركات على موقع الهيئة www.rta.ae ويتطلب الاستفادة منها أن يمتلك المتعامل حسابا في المحفظة الإلكترونية.

وأوضح أن المحفظة الالكترونية عبارة عن خدمة مجانية لاستيفاء رسوم المعاملات التي يتم تقديمها للمتعاملين حيث يفتح المتعامل حسابا في الهيئة عن طريق الاشتراك في خدمة المحفظة الالكترونية من خلال التسجيل في موقع نول www.nol.ae وتعبئة البيانات المطلوبة وربط الخدمة مع خدمات الترخيص ثم تغذية الحساب بالرصيد من خلال بطاقة الائتمان أو صرافة الأنصاري ومن ثم يمكن استخدام المحفظة الإلكترونية لتسديد رسوم الخدمات .. مؤكدا أن خدمة "التجديد التلقائي" تستهدف إسعاد المتعاملين بتسهيل الإجراءات والحد من الازدحام في مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات.