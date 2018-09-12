شرطة دبي تؤكد احتواء بعض الألعاب الإلكترونية على برامج تجسس واختراق

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أطلقت شرطة دبي صباح اليوم بمقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حملتها التوعوية بمخاطر الألعاب الالكترونية على الأطفال والشباب، مؤكدة احتواء بعض الألعاب الإلكترونية على برامج تجسس واختراق.

وأوضحت شرطة دبي أنها لم تسجل أي بلاغات بضحايا لهذه الألعاب خلال العام الجاري والماضي كما أنه يتم إغلاق الروابط التي تحمل هذه الألعاب بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أنها سجلت 685 بلاغ لجرائم تقنية المعلومات منذ بداية العام الماضي حتى اليوم فيما تم التعامل مع 1626 معلومة وشكوى خلال العام الجاري.