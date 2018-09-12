محمد بن زايد يتلقّى رسالة خطية من رئيس تشاد بشأن تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

تسلّم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله، بديوان عام الوزارة في أبوظبي، زكريا إدريس ديبي سفير جمهورية تشاد لدى الدولة. وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتشاد تشهد تطوراً مستمراً في مجالات عدة، وأن هناك حرصاً مستمراً على تعزيزها.