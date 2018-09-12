«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم هيئة المتاحف

المصدر: ■ الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الأسبوعي، الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة؛ استكمالاً لدورته القانونية، وتوطئة لإصداره.

تهانٍ

وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، واتخذ المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بمناسبة العام الهجري الجديد.

الخطة الإسكانية

واطلع المجلس على المرحلة الأولى لمشروع الخطة الإسكانية في منطقة الشنوف السكنية في مدينة الشارقة، والذي يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية حتى عام 2040 م.واستعرض المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة مراحل المشروع،.

متضمناً الخطة الاستراتيجية لتوفير قطع الأراضي السكنية بإمارة الشارقة، والطلب على الإسكان حتى عام 2040م، والفئات المستحقة وفق تصنيفاتها المتنوعة، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تعمل على التركيز على الأراضي الخالية والمتاحة للتنمية لتوفير مناطق سكنية جديدة، ومناطق التطوير العمراني للمناطق المتدهورة، إلى جانب التكثيف من خلال تعديل الاشتراطات البنائية.

كما اطلع المجلس على التقرير الثاني للخطة الاستراتيجية لرصف الطرق الداخلية في مدينة الشارقة، والمقدم من مجلس الشارقة للتخطيط العمراني.