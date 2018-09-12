احتفالية كبيرة في «إسلامية دبي»

المصدر: دبي - وام

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بحضور جماهيري كبير، ولاسيما من الأئمة والخطباء والوعاظ على مستوى الإمارة.

وثمّن الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة، هذه الذكرى العطرة في نفوس المسلمين والدعاة.وحث الدكتور الخطيب العاملين في الوظائف الدينية من الدعاة والأئمة والخطباء والوعاظ والباحثين والمفتين على ضرورة استثمار هذه الذكرى في تجديد أسلوب التعامل مع النفس.