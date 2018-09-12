«صحة دبي» تفتح باب الترشّح لجوائز برنامج «بكم نفتخر»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب الترشّح للدورة الثالثة من جوائز برنامج «بكم نفتخر»، الذي استحدثته الهيئة قبل عامين لرفع مستوى رضا موظفيها وإسعادهم، ضمن سلسلة الحوافز المادية والمعنوية التي ابتكرتها الهيئة لتوفير بيئة عمل حاضنة للإبداع والمبدعين، وتشجيع جميع المنتسبين للهيئة على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وتحقيق التميز ورفع مستوى الأداء في إنجاز المهام وتقديم الخدمات، وخاصة ما يتعلق منها بخدمة المتعاملين.

ووجه معالي حميد القطامي المدير العام للهيئة، رسالة شكر وتقدير لجميع المنتسبين للهيئة، أشار فيها إلى تقدير الهيئة لجهود المخلصين الذين يعملون على إنجاز المشروعات والبرامج التطويرية بروح الفريق الواحد، من أجل إسعاد المتعاملين مع الهيئة، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

مسؤولية

وذكر معاليه في رسالته، أن هيئة الصحة بدبي تعتز كثيراً بروح المسؤولية التي تتسم بها بيئة العمل، مؤكداً حرص الهيئة واهتمامها بترسيخ برنامج «بكم نفتخر» وتطويره عاماً بعد الآخر، ليكون هو التقليد السنوي الأكثر تميزاً لتقدير وتكريم الموظفين، وتحقيق أقصى درجات الرضا في نفوسهم وإسعادهم، إلى جانب تشجيعهم على المنافسة الإيجابية، التي تصب في مصلحة العمل وخدمة أفراد المجتمع، فيما دعا معاليه الموظفين كافة إلى الترشّح في فئات وجوائز «بكم نفتخر» المتنوعة.

وعن الفئات التي يشملها برنامج «بكم نفتخر» في دورته الجديدة، أفادت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة، بأن «صحة دبي» حرصت على الخروج بالبرنامج بحلة جديدة، تلبي من خلالها متطلبات الباحثين عن التميّز، وتطلعات المجتهدين والمتفانين في عملهم، موضحة أنه تم استحداث دليل جديد للبرنامج في دورته (2018)، وهو يضم العديد من الفئات المستهدفة من التكريم، وهي:

جوائز التميز الوظيفي من أفراد، فرق عمل وإدارات متميزة، وجوائز الخدمة الطويلة، التحصيل العلمي، البحوث، الاقتراحات، الاعتمادات الدولية والسبع نجوم، براءة الاختراع، المؤلفات العلمية/الأدبية المنشورة، مؤشرات السعادة للموظفين والمتعاملين، التميز الاستراتيجي، بالإضافة إلى جائزة التطوع التي تمت إضافتها في النسخة المحدثة من دليل التكريم والتحفيز.

دليل

كما لفتت إلى أن إدارة الموارد البشرية ستبدأ في تعميم الدليل المستحدث لبرنامج «بكم نفتخر» على جميع الموظفين، للتعرف إلى الفئات التي يضمها البرنامج وشروط الترشّح، وكيفية الوصول إلى منصة التتويج، في الوقت نفسه، قالت إن الإدارة شكلت فريقاً متخصصاً لتقديم أية استفسارات والإجابة عن كافة التساؤلات، التي يحتمل أن تقدمها قطاعات الهيئة وإدارتها، إضافة إلى جولات الفريق التي سيقوم بها في أوساط الموظفين لشرح كيفية التعامل مع شروط البرنامج واستيفاء متطلبات الترشّح.