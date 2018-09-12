حميد النعيمي: القطاع الصحي الإماراتي يشهد تطوراً كبيراً

المصدر: عجمان - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالتطور والنمو الكبير في القطاع الصحي في دولة الإمارات، ودور القطاع الخاص في هذا التطور وخاصة المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية وتقديمها خدمات ذات مستوى عال، واستخدام آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية حديثة والاستعانة بأطباء لديهم إمكانيات علمية في علاج الأمراض كافة من خلال تلك المنشآت الصحية.

وثمن سموه جهود القائمين في مجمع ثومبي الطبي وجامعة الخليج الطبية ودورها الكبير في تأسيس مجموعة مستشفيات متخصصة تخدم المواطنين والمقيمين وتقدم أفضل أساليب العلاج الحديث في جميع التخصصات والأمراض.

إضافة إلى تأهيل الأطباء المواطنين وغيرهم من أبناء المقيمين والحرص على تدريبهم بمهنية لخدمة الوطن وليكونوا النخبة المتميزة لها من الشباب المواطن كأطباء مؤهلين.. مشيدا بمنجزات الجامعة ودورها الريادي والبناء لتوفير مستشفيات وكوادر طبية مؤهلة تخدم المجتمع.

جاء ذلك عقب افتتاح سموه امس مستشفى «ثومبي» للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومستشفى الأسنان في جامعة الخليج الطبية في عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وناصر خليفة البدور وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد ومدير منطقة دبي الطبية .

وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وحمد تريم الشامسي مدير عام منطقة عجمان الطبية وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

وقال سموه إن إمارة عجمان تترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من خلال تشجيع رواد الأعمال والقطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الأكاديمي الطبي وأن وجود مثل هذه المستشفيات الرائدة في هذا المجال يدل على المساهمة الكبيرة من قبل القطاع الخاص على تأسيس مجمعات ومراكز صحية عالية المستوى والجودة.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» .

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين يولون اهتماما كبيرا ويساندون ويباركون كل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير القطاع الخاص والتعليم العالي وتنمية المجال الصحي ويدعمون تنفيذ أي مشاريع صحية خاصة كبناء المستشفيات والجامعات الصحية الخاصة، ويحرصون على تنفيذ برامج عملية يكون تدريب الكوادر الوطنية الهدف الأساسي لاكتسابهم الخبرة المطلوبة والاستفادة منها في المستقبل لقيادة العمل الصحي والطبي.

وتفقد صاحب السمو حاكم عجمان - عقب حفل الافتتاح يرافقه الدكتور محيي الدين ثومبي مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية والدكتور وسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية وعمداء الجامعة والكليات والقائمون والمسؤولون - أقسام مستشفى «ثومبي» للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والذي يعتبر الأول في دولة الإمارات ويضم جميع التخصصات في العلاج الطبيعي والتأهيل وغرفاً للتدريب على الأداء العالي وتقييم وعلاج الاتزان باستخدام الأجهزة الحديثة.

إضافة إلى منطقة الواقع الافتراضي وعلم النفس العصبي والغرف الحسية ومختبر الحركة والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات. واستمع سموه ومرافقوه إلى شرح واف حول برامج العلاج الطبيعي في المستشفى ودوره تجاه المجتمع ومهنة العلاج الطبيعي من قبل متخصصين لعلاج وتعريف المرضى بأسس العلاج الطبيعي والتأهيل.كما استمع سموه إلى ما يحتويه مستشفى ثومبي للأسنان والذي يضم 60 كرسيا ويشمل جميع التخصصات والإمكانيات المتوفرة والمختبرات والتدريب فيه.