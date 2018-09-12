«الصحة» تطلق اليوم حملة توعية حول مكافحة مرض السل

تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعية لمكافحة مرض السل تنطلق اليوم، وتستمر حتى 21 نوفمبر المقبل في مختلف إمارات الدولة.

وذلك في إطار جهودها والهيئات الصحية في الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة مرض السل. وتأتي فعاليات الحملة تزامناً مع الاجتماع الثالث رفيع المستوى للأمم المتحدة المزمع عقده في الـ 26 من الشهر الجاري في مدينة نيويورك، الذي سيناقش التزام دول العالم بالتصدي لمرض السل وصولاً للهدف العالمي وهو القضاء على مرض الدرن بحلول عام 2050.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أهمية تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق مع كل الهيئات الصحية للتوعية بمرض السل. دبي - وام