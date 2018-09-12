رئيس الدولة يمنح السفير المصري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وائل السيد محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير المصري الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. وقد قلّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير المصري الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بالديوان العام للوزارة في أبوظبي أمس. وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، وأثنى على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب وائل السيد محمد جاد عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأشاد بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يؤديه إقليمياً ودولياً.

وتوجّه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.