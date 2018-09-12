هزاع وسيف بن زايد وسلطان بن خليفة يحضرون أفراح الظاهري والرميثي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله محمد برشيد الظاهري والعصري سعيد برشيد الظاهري، بمناسبة زفاف نجليهما سلطان وحمدان إلى كريمتي عتيق عبيد ثاني الرميثي ومبارك سعيد برشيد الظاهري، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب العريسين وأصدقائهما، وتخللته عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.