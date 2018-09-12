إغلاق منشأة «مياه جبل الأرز» لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية

المصدر: العين - البيان

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مياه جبال الأرز؛ والواقعة في مدينة العين بالمنطقة الصناعية، وتحمل الرخصة التجارية رقم IN-1001438،.

وذلك نظراً لعدم اتباع المنشأة المذكورة للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين، ومخالفتها لقانون رقم «2» لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي الناطق الرسمي باسم الجهاز: «أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار تلوث المنتجات الغذائية مياه شرب معبّأة ميكروبياً دون اتخاذ إجراء تصحيحي فعّال، على الرغم من ضبط 3 مخالفات للمنشأة خلال العام الجاري.

وعدم قيام مسؤولي المنشأة بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خلال زيارة المفتشين لها في الفترات السابقة؛ الأمر الذي أدى إلى اتخاذ أمر الإغلاق الإداري بحقها، مؤكداً أن أمر الإغلاق سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة».

وأضاف القاسمي: «إن إغلاق المنشأة وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في أبوظبي».