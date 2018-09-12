كلية دبي للسياحة تختتم برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة)، برنامجها للتدريب الصيفي للعام الجاري 2018 ضمن مبادرة مضياف لتوطين القطاع السياحي، حيث شارك في البرنامج الذي عقد خلال الفترة بين 5 و30 أغسطس الماضي، 23 طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين 15 و21 عاماً من المرحلتين الثانوية والجامعية.

وشمل برنامج التدريب الصيفي تعريف المنتسبين على مختلف المؤسسات والإدارات التابعة للدائرة، مثل كلية دبي للسياحة، ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. كما تناول البرنامج 4 مواضيع مختلفة ركزت على التعريف بالقطاع السياحي، وأساسيات الإرشاد السياحي، ومبادئ قطاع الضيافة، والخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية، إلى كل من موقع تطوير معرض إكسبو دبي 2020، وإعمار للترفيه، وعالم مدهش، وفندق فور بوينت شيراتون، وأخيراً جولة سياحية في دبي بهدف إثراء تجربتهم العملية.

وتعليقاً على الموضوع، أوضح عيسى بن حاضر مدير عام كلية دبي للسياحة، أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من رؤية حكومة دبي التنموية الرامية إلى تنمية وبناء الإنسان والاهتمام بالشباب، واستثمار طاقاتهم.