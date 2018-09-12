«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 19 محامياً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 19 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، فيما وافقت على تجديد قيد 16 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها لشهر سبتمبر الجاري، 4 شكاوى ضد محامين.وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، رئيس نيابة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.