توصيل خدمات الكهرباء لـ 1360 مبنى في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل خدمات الكهرباء لـ 1360 مبنى بمختلف أنواع المنشآت على مستوى مدينة الشارقة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت وفق أفضل نظم الأمن والسلامة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تسعى لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كل مناطق إمارة الشارقة بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كل المناطق بإمارة الشارقة سوى أيام قليلة، وفيما يخص توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين تتم خلال 24 ساعة بشرط تحقق مطلبين أساسيين هما شهادة إنجاز مبنى من البلدية وشهادة من استشاري كهرباء معتمد.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه، دون أي تأخير بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.

وأوضح أن الهيئة وضعت معايير لتوصيل الكهرباء للمشاريع المختلفة، وتم التنسيق مع 180 من مكاتب الاستشارات الهندسية للانضمام لفريق الطاقة بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة.