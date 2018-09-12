سعيد الراشدي يتفقد مركز استقبال المراجعين في «إقامة الشارقة»

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تفقد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مركز استقبال المراجعين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة.

وأكد ضرورة أن يستفيد الأشخاص المعنيين من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث تعتبر فرصة ممتازة للمستهدفين، منحتها الدولة لهم لتعديل أوضاعهم وبصورة تتناسب وظروفهم، سواء للراغبين في المغادرة أو تصحيح الوضع، وبصورة تحفظ كرامة الإنسان، وتؤكد على الدور المحوري للإمارات في تقديم الدعم للإنسانية.

ومن جانبه، حث العميد عارف الشامسي المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة على ضرورة استثمار المبادرة بالتوجه الفوري إلى مركز استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.