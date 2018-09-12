«الوطني» يشارك في المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثاني للتنمية المستدامة، الذي سيعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا اليوم، والذي يهدف إلى إبراز أهمية دور برلمانات العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويمثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وسيناقش المنتدى خلال جلساته عددا من القضايا أهمها مسؤولية الدول عن استهلاك الطاقة وإنتاجها في المدن والمجتمعات المستدامة، وجودة التعليم والتكنولوجيا والصناعة الخضراء، وأهمية العمل البرلماني للوصول إلى أسعار دولية معقولة ومستدامة للطاقة.كما ستستعرض الشعبة التجربة الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة في التنمية المستدامة، وأهم إنجازات الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وأهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، ومقترحات لتعزيز جهود البرلمانيين في إشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.