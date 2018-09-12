سفارة الإمارات في واشنطن تجدد تحذيراتها بشأن العاصفة فلورنسا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

جددت سفارة الإمارات في واشنطن تحذيراتها أمس لمواطني الدولة المتواجدين في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بضرورة أخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا.

ودعت المواطنين إلى الاتصال فوراً في حالات الطوارئ بالرقم 911 والتواصل مع السفارة على الرقم 0097180044444 أو 0012022432400. وفي الوقت الذي تضاعفت فيه عمليات إخلاء المنازل وإغلاق المدارس رفعت السلطات الأميركية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية استعداداً للإعصار، فيما اشتدّت قوته إلى عاصفة من الدرجة الرابعة يوم الإثنين الماضي، مع توقعات بوصولها إلى الدرجة الخامسة قبل أن تصل إلى اليابسة يوم غدٍ.