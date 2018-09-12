تدريب وتوظيف خريجات كلية فاطمة في «صحة»

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت كلية فاطمة للعلوم الصحية - التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية - وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» اتفاقية لتدريب وتوظيف خريجات الكلية من المواطنات وأبناء المواطنات في المؤسسات التابعة لـ«صحة»، وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين ضمن شراكة استراتيجية في مجال العلوم الصحية وفي جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يواكب رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030.

وقع الاتفاقية الدكتور داريل كورنيش، مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، ومحمد حارب القمزي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في «صحة»، بحضور الدكتور علي هلال النقبي، مدير بوليتكنك أبوظبي، والدكتور حامد النيادي، مدير الاتصال المؤسسي في معهد التكنولوجيا التطبيقية، وحمد النعيمي، مدير التوظيف في «صحة».

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية - التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني - إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» و«التكنولوجيا التطبيقية»، وبما يسهم في صناعة المزيد من الكوادر الوطنية الطبية والصحية المتخصصة اللازمة لتوطين هذا القطاع الحيوي المهم.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تضمن توفير فرص العمل المتخصصة للمواطنين فور تخرجهم للعمل في منشآت «صحة»، وهو الأمر الذي تنفذه الكلية بالفعل مع خريجي بقية التخصصات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومنها «كليفلاند».