«مواصلات عجمان» يجري 12 ألف عملية صيانة للمركبات خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان أن المعاملات الخاصة بصيانة المركبات داخل المركز الفني بلغت 12 ألف عملية صيانة لمركبات تمت خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وتطوير المشاريع، أن المركز الفني التابع للمؤسسة يعتبر واحداً من أهم مراكز الصيانة على مستوى إمارة عجمان، حيث اكتسب ثقة العملاء لما يضمّه من التخصصات التي من شأنها جعل المركز متكاملاً،.

حيث يشمل الأقسام الرئيسة للصيانة من سمكرة وصباغة وتبديل الإطارات والميكانيكا وفحص الشاسي، كما يشمل جانباً لتغيير الزيوت ومكاناً مجهزاً لغسيل المركبات، وبذلك يُسهم في تقديم أفضل الخدمات من خلال فنيين على أعلى مستوى من الخبرة.