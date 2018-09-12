«اتحادية الكهرباء» تحصل على 4 شهادات حقوق ملكية فكرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن حصولها على 4 شهادات حقوق ملكية فكرية، لمجموعة من الأفكار المبتكرة والإبداعية التي تم تسجيلها في وزارة الاقتصاد حسب الإجراءات المعتمدة في هذا المجال. وجاءت هذه الشهادات نتاجاً لما توفره الهيئة من تسهيلات لموظفيها ودعم لأفكارهم المبتكرة.

وضمت الأفكار المذكورة البرنامج الإلكتروني«Technical Skills Upgrading Program»الخاص بالتدريب على المهارات الفنية لحالات اضطرابات وتحليلات نظام الطاقة، ونظام «أفكار» الإلكتروني الذي يمثل بوابة إلكترونية ومنصة توفرها الهيئة لموظفيها لتقديم أفكارهم الإبداعية، حيث يتم دراستها وتطبيق الأنسب منها.