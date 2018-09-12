«أبوظبي القضائية» تنظم 251 دورة تدريبية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

كشف الدكتور سامي الطوخي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، أن عدد الدورات التي عقدتها الأكاديمية في الفترة من يناير 2015 حتى يونيو 2018 بلغ 251 دورة تدريبية،.

وبلغت عدد الساعات التدريبية في الفترة من يناير 2017 حتى منصف العام الجاري 7996 ساعة تدريبية، فيما بلغت نسبة رضا المشاركين في الدورات وفق قياس «ليكرت» 95.5% في عام 2017، و93% في النصف الأول من عام 2018.

وأوضح الطوخي، خلال الملتقى الإعلامي الـ52 لدائرة القضاء، الذي نظمته أمس الدائرة تحت عنوان: «أكاديمية أبوظبي القضائية.. تدريب الكوادر البشرية نحو المساهمة في التنمية المستدامة»، أن الأكاديمية تستهدف بناء وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم وكافة أطراف العمل القضائي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعلهم قادرين على مزاولة العمل القضائي بما يحقق الأهداف المخططة للمؤسسة القضائية لتحقيق التنمية العدلية المستدامة الناجزة».

اختصاصات

وحدد الطوخي 9 اختصاصات لأكاديمية أبوظبي القضائية هي: إعداد وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية وإعداد وتنمية قدرات محامي الحكومة، والتدريب الأساسي والتخصصي والمستمر لأعوان القضاء، وتدريب مأموري الضبط القضائي والموظفين القانونيين الخارجيين بالجهات الحكومية والخاصة وتدريب القانونيين في مجال القطاع الخاص وتنفيذ الدورات القانونية لغير القانونيين.

وشملت باقي الاختصاصات القيام في نطاق اتفاقيات التعاون الثقافي والتقني والقضائي المبرمة بين الدائرة والدول والجهات الأجنبية بقبول طلبة أجانب للمشاركة في برامج التدريب الأساسي للمتدربين القضائيين وموظفي أعوان القضاة، وتنظيم ندوات أساسية متخصصة لفائدة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والمعنيين من الجهات الأخرى.

وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات في مجال التدريب مع المؤسسات المماثلة داخل الدولة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالإضافة إلى أية مهام أخرى ذات علاقة بنشاط الأكاديمية يتم تكليف الأكاديمية بها.

كفاءة

ومن جانبه أوضح المستشار ناصر أحمد باصليب، مدير إدارة قضايا الحكومة، عضو المجلس العلمي بالأكاديمية: «أن إدارة قضايا الحكومة كانت تمثل وقت إنشائها عام 2007 نحو 30 جهة حكومية، ووصل عدد الجهات التي تمثلها الآن إلى أكثر من 100 جهة حكومية وشبه حكومية وشركات تابعة لها».

مشيراً إلى أن أعضاء إدارته استفادوا من التدريب بالأكاديمية في رفع قدراتهم المعرفية والمهارية للوصول إلى إدارة تقدم خدمات قانونية وعدلية مميزة.

دبلوم

كشف الدكتور سامي الطوخي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، أن الأكاديمية بصدد إطلاق دبلوم مهني متخصص في مجال الإعلام القضائي، يستهدف شريحة المتحدثين الرسميين بالوزارات الاتحادية والجهات الحكومية المحلية والشركات التابعة لها والإعلاميين من أجل الإلمام بالمسؤولية القانونية تجاه المهنة.