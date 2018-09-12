بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وكازاخستان

المصدر: دبي - البيان

بحث مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع دارخان كاليتايف، وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية كازاخستان، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة، لا سيما تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الكازاخستاني. وأكّد مروان بن غليطة خلال لقائه الوزير كاليتايف، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، حرص الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي على المشاركة في الفعاليات البرلمانية المختلفة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية عبر اللقاءات والزيارات بهدف تعزيز التواصل مع برلمانات وشعوب العالم.

من جانبه أعرب دارخان كاليتايف عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أهمية علاقات الصداقة وتميزها بين كازاخستان ودولة الإمارات في المجالات كافة.

وأكّد أن بلاده تحرص على تطور العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب تصبّ في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.