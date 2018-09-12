الإمارات تستضيف الملتقى الإقليمي للمسؤولية الاجتماعية 12 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية الملتقى الإقليمي الرابع حول المسؤولية الاجتماعية تحت شعار «المرأة القيادية: المسار من التمكين إلى الريادة والابتكار» خلال الفترة من الـ 12 وحتى الـ 14 من نوفمبر المقبل في دبي.

وبمشاركة 17 دولة عربية ونخبة من كبار الشخصيات العربية والحكومية والدبلوماسية والقيادية ومنظمات المجتمع المدني. وعقد مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية مؤتمره الصحافي في مقّر المجلس بدبي، وأطلق الحدث الاقليمي السنوي في دورته الـ 4 هذا العام تحت رعاية اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية ورئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

وبشراكة إعلامية مع وكالة أخبار المرأة ودار الهلال، وقالت لينا الدغلاوي مكرزل رئيسة مجلس المرأة العربية: «إن المرأة العربية انتقلت من مرحلة التمكين إلى الريادة في الأعمال، ويأتي هذا الملتقى في إطار دور مجلس المرأة العربية في تحديد القضايا المهمة وطرحها للحوار والمناقشة للخروج بحلول علمية وعملية وآليات تطبيقية لمعالجتها، واستشعاره بأهمية دور المرأة القيادية في نجاح جهود التنمية الإدارية والمجتمعية ومسارها الطويل من أجل الكرامة والعدالة والإنصاف والمساواة والتنمية والريادة.

ويسلط الملتقى الضوء على آلية مسار المرأة العربية القيادية من التمكين إلى ريادة الأعمال وصناعة الابتكار». وأضافت: «إن الملتقى يساهم في وضع استراتيجية مسار المرأة، وذلك لما تتمتع به من قدرة على العمل بطرق مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إبراز دورها الهام في مراكز صنع القرار وتوليها المناصب القيادية وإبراز جهودها على القطاعات كافة».