«محمد بن راشد الخيرية» تنفذ مشروع القرطاسية لـ2000 أسرة

المصدر: دبي - البيان

دشنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برنامجها التعليمي «بالعلم نرتقي» الخيري، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المشاريع الداعمة للطلاب والطالبات والمدارس في مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة.

وقد تم تنفيذ مشروع القرطاسية كأول المشاريع التي يحتاجها الطلاب في بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالاتفاق مع مكتبة دبي للتوزيع لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود إيمانا منها بأهمية ذلك في دعم مسيرة التعليم ومساندة الطلاب الذين هم أمل المستقبل، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 2000 أسرة على مستوى الدولة.

وقال خالد علي بن زايد الفلاسي عضو مجلس أمناء المؤسسة إن برنامج «بالعلم نرتقي» يأتي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها المؤسسة وذلك في إطار جهودها المتواصلة في مجال تقديم الدعم الضروري لكافة شرائح المجتمع وبمناسبات مختلفة لتخفيف الأعباء عن الأسر، موضحاً أن هذه المرة العاشرة التي يتم فيها تنفيذ المشروع عن طريق البطاقات بالتعاون مع مكتبة دبي للتوزيع..

وأوضح الفلاسي أن المؤسسة وفرت 24 ألف بطاقة مكتبية بقيمة مليونين وأربعمائة ألف درهم بزيادة 500 ألف درهم على العام الماضي وُزعت على الأسر المستفيدة بمتوسط ثلاثة طلاب لكل أسرة والتي مكنتها من شراء احتياجات أبنائها الطلاب من الأدوات الدراسية من فروع مكتبة دبي للتوزيع المنتشرة في أنحاء الدولة للعام الدراسي الجديد 2018 /‏‏‏2019.

وتقدم الفلاسي بشكره للمسؤولين في إدارة مكتبة دبي للتوزيع على تعاونهم الكامل مع المؤسسة ومساهمتهم في مشاريع دعم التعليم التي تنفذها المؤسسة.

دعم

قال خالد الفلاسي إن تنفيذ هذا المشروع يساهم في إنجاح البرنامج التعليمي الخيري المتكامل الذي تنظمه المؤسسة سنوياً لدعم الطلبة في جميع المراحل الدراسية ويشمل عدة مشاريع (مشروع الرسوم الدراسية ومشروع الزي المدرسي ومشروع دعم المدارس ومشروع تشييد المدارس ومشروع الحاسب الآلي للطلبة الجامعيين).