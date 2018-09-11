محمد بن زايد يتلقى رسالة من رئيس تشاد تتعلق بالعلاقات الثنائية

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من فخامة إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي لدى استقباله - بديوان عام الوزارة في أبوظبي – سعادة زكريا إدريس ديبي سفير جمهورية تشاد لدى الدولة.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتشاد تشهد تطورا مستمرا في مجالات عدة وأن هناك حرصا مستمرا على تعزيزها.

من جانبه أكد سفير جمهورية تشاد لدى الدولة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.. و أشاد بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.