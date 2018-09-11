سفارة الدولة في واشنطن تدعو المواطنين لمغادرة ولاية كارولاينا

المصدر: البيان الالكتروني

نصحت سفارة الإمارات في واشنطن مواطني الدولة في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بمتابعة مصادر الأخبار المحلية حول الإعصار فلورنس وإتباع تعليمات وإجراءات السلامة الصادرة من الجهات المعنية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "في حالات الطوارئ ندعو مواطني الدولة في ولاية كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية التواصل بالرقم 911، أو على الرقم 1-646-630-2575+".

يذكر ان السلطات الأميركية رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية استعدادا للإعصار، فيما اشتدّت قوته إلى عاصفة من الدرجة الرابعة يوم "الإثنين"، مع توقعات بوصولها إلى الدرجة الخامسة قبل أن تصل إلى اليابسة "الخميس"، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وتنوه سفارة الدولة في واشنطن المواطنين الإماراتيين المتواجدين في ولاية شمال كارولاينا وجنوب كارولاينا بمغادرة الولاية وذلك نظراً لإقتراب إعصار فلورنس.