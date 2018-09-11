تقسيط دفع المخالفات ببطاقة الائتمان لجميع مركبات الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاقها خدمة تقسيط دفع المخالفات المستحقة للهيئة لجميع المركبات المندرجة ضمن النظام المروري لجميع إمارات الدولة، وذلك من خلال بطاقات الائتمان، ويأتي هذا في إطار تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، والسادسة المتمثلة بـ"الاستدامة المالية".

وتفصيلاً، قال أحمد الكعبي، مدير الإدارة التنفيذي للمالية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي: إن الهيئة أطلقت هذه الخدمة التي تـُمكّن المتعاملين من تقسيط قيمة المخالفات المستحقة للهيئة، وذلك على مدار عام واحد ودون فوائد بنكية عبر استخدام بطاقة الائتمان الصادرة من 7 بنوك وهي بنك المشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ونور بنك، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، وستشمل بنوكاً أخرى في المستقبل موضحا أن الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات تتم من خلال الدفع في تطبيق الهيئة RTADUBAI.

وأضاف: إن هذه الخدمة تتسم بأنها تشمل جميع مركبات الدولة ودون سقف للمبالغ المُستحقة للهيئة، وهو عكس أسلوب الدفع بالشيكات المتبع والذي يقتصر على المركبات المسجلة بالنظام المروي بإمارة دبي، والذي لا يسمح بالتقسيط سوى من خلال توفر الحد الأدنى لإجمالي المخالفات للأفراد بقيمة 5 آلاف درهم، وللشركات بقيمة 20 ألف درهم ، مؤكداً أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة" إسعاد الناس"، والسادسة "الاستدامة المالية"، والسابعة "تميز هيئة الطرق والمواصلات"، وأن تسهيل الإجراءات للمتعاملين يحتل أولوية قصوى في أجندة عمل الهيئة.