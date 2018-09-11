مواقف مجانية في عطلة رأس السنة الهجرية بأبوظبي

المصدر: وام

أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة بمناسبة رأس السنة الهجرية وذلك بدءا من الخميس 13 سبتمبر حتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018.

ونوهت دائرة النقل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأفادت الدائرة أن مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة أيضا على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وأعربت الدائرة عن تمنياتها للجميع بعام هجري سعيد.