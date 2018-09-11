سفارة الإمارات في واشنطن تجدد تحذيراتها من العاصفة فلورنسا

المصدر: أبو ظبي - البيان

جددت سفارة الإمارات في واشنطن تحذيراتها لمواطني مواطني الدولة المتواجدين في ولاية فرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية بضرورة أخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة فلورنسا.

ودعت المواطنين إلى الاتصال فورا في حالات الطوارئ بالرقم 911 والتواصل مع السفارة على الرقم 0097180044444 أو 0012022432400

وفي الوقت الذي تضاعفت فيه عمليات إخلاء المنازل وإغلاق المدارس في الولايات المتاثرة، رفعت السلطات الأميركية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية استعدادا للإعصار، فيما اشتدّت قوته إلى عاصفة من الدرجة الرابعة يوم أمس الإثنين، مع توقعات بوصولها إلى الدرجة الخامسة قبل أن تصل إلى اليابسة الخميس، بحسب المركز الوطني للأعاصير.