انطلاق دورة تفسير القر آن في مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت صباح أول من أمس الدورة التفسيرية السادسة «الجواهر الحسان في تفسير آي القرآن» بمراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في فرعها بأم الشيف، وهي دورة مكثفة لثلاثة أيام في تفسير القرآن الكريم، تستقطب المهتمين بمعرفة معاني الكتاب العزيز من الرجال والنساء، وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وقالت حمدة المهيري مديرة إدارة المراكز: تحرص إدارة المراكز على تقديم هذه الدورات للمجتمع، منذ انطلاق تنظيمها في ديسمبر سنة 2015، وقد شملت في وقتها تفسير خمسة أجزاء من القرآن الكريم (من سورة الأحقاف إلى سورة الناس). ثم توالت الدورات إلى أن وصلنا الدورة السادسة.

والتي تشتمل على ثلاث سور من القرآن الكريم (النحل، الإسراء، الكهف)، ولا شك في أنّ هذه الدورات تعتبر رافداً رئيساً في تثقيف الجمهور، وتوعيته بمعاني القرآن الكريم، وتفسيره، والتوعية بمضامينه؛ وهي مما تنفّذه إدارة المراكز من خلال هذه الدورة التفسيرية في ضوء حرصها على تفسير القرآن كاملاً بدورات متتابعة.

ونستضيف لتنفيذ هذه الدورة التفسيرية فضيلة الشيخ خالد إسماعيل كبير واعظين في الدائرة، وهو بدوره يبيّن مقاصد السور القرآنية قيد الدراسة، وعلاقة الآيات بالسور، والفوائد المستنبطة من الآيات، ومعانيها، والأحاديث النبوية والأحكام الواردة فيها، والآثار المترتبة على الفهم السليم المعتدل، وأثرها في واقع الأمة وحياتها، وعلاقتها مع الآخر، وحصانة الأجيال من الأفكار المتطرفة والانحرافات السلوكية.