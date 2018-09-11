33.8 ألف معاملة أنجزها قطاع الجنسية بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إحصاءات معاملات قطاع الجنسية خلال النصف الأول من عام 2018،.

حيث أنجزت 33 ألفاً و816 معاملة، منها إصدار 19 ألفاً و636 جواز سفر جديداً، وإصدار ألف و303 خلاصات قيد جديدة.

ودعت إقامة دبي، المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات سفرهم، وتجديدها قبل انتهائها بمدة أقصاها ستة أشهر قبل موعد السفر، وبالأخص خلال الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك لتفادي التأخير عن الرحلات، أو تعرضهم للعوائق عند وصولهم لمعظم الدول الأخرى.

وقال العميد أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع الجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي:

إن جنسية دبي تعمل وفق نظم وآليات تقنية عالية، لتقديم أفضل الخدمات عبر التطبيقات الذكية، وذلك حرصاً من الإدارة على تسهيل إجراءات تجديد جواز السفر، حيث إن بإمكان المواطنين تقديم طلب تجديد جواز السفر عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي، بأربع خطوات فقط، ويتم توصيله لمقدم الطلب من خلال خدمة «ساعي» للتوصيل.

تطبيق

وأضاف العميد المهيري، أن المواطنين بإمكانهم تحميل التطبيق الذكي لإقامة دبي عبر الهواتف الذكية، والدخول إلى خدمة إدارة الجنسية الموجودة في التطبيق، وتقديم طلب تجديد الجواز، وتعبئة البيانات المطلوبة، كرقم الهاتف، والعنوان، ثم اختيار طريقة تسليم الجواز.

، وإتمام عملية الدفع والانتهاء، كما يمكن للمواطنين تجديد جوازات سفرهم من خلال الحضور إلى مبنى إدارة الجنسية في منطقة الجافلية في دبي، أو المراكز الخارجية (مركز المنارة، ومركز الطوار)، مع إحضار الجواز الأصلي وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء. كما يمكنهم التقديم على معاملات تجديد جوازات السفر وإصدارها، وإصدار خلاصة القيد في مركز حتا التابع للإدارة، بالإضافة إلى مركز الخدمة في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. وشدد العميد أحمد المهيري، أن جوازات السفر الإماراتية لها أهمية خاصة، باعتبارها رمزاً للدولة، كونها الوثيقة الرسمية لمواطني دولة الإمارات.