«أمنية» تُحقّق حلم جنى بامتلاك تيلسكوب

المصدر: أبوظبي - البيان

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» أخيراً من تحقيق أمنية الطفلة جنى، ذات الـ 12 ربيعاً من العمر، لتُحلّق عالياً في السماء واكتشاف المجهول والتعرّف على الصورة الحقيقية للسماء، من خلال تحقيق أمنيتها بامتلاك التيلسكوب الذي كانت تتمنى الحصول عليه.

وقالت جنى: إنها كانت طوال الوقت تحلم باستكشاف جمال السماء وتتمنى التعرّف عن كثب على ماهية تلك الأضواء البرَّاقة الخلابة الساحرة التي تنتشر في كافة أرجائها، لافتة إلى أن أمنيتها تحوّلت إلى حقيقة واقعة وملموسة بفضل جهود مؤسسة «تحقيق أمنية»، التي استطاعت أن تمنحها فرحة العمر.