مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع ينظم ورشة حول الزراعة الداخلية

المصدر: ■ دبي - مرفت عبد الحميد

نظم مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع مجموعة ديزرت غروب، ورشة عمل لزراعة النباتات الداخلية في مركز التأثير الاجتماعي التابع للهيئة، بحضور أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام الهيئة، وتهدف المبادرة.

والتي تقام تحت شعار «شتلات المجتمع» إلى توسيع اهتمام موظفي الهيئة بالزراعة والتشجير وتوعيتهم بها، وتعريفهم بمهارات الزراعة الداخلية وطرق الاعتناء بالنباتات انطلاقاً من الأثر الإيجابي للنباتات على الصحة النفسية ودورها في تحسين البيئة.

قيم

وتشكل الزراعة إحدى القيم التي اشتهر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتشجيعها والحفاظ عليها حيث كان يقول «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، ويحرص شباب هيئة تنمية المجتمع على التذكير بهذه القيمة المهمة انطلاقاً من مركز التأثير الاجتماعي في الهيئة.

حيث سيقوم المجلس بتنظيم ورش عمل توعوية متتالية داخلية وخارجية لهذا الغرض.وأدار موظفو «ديزرت غروب» من أصحاب الهمم الورشة التي قدموا من خلالها للحضور معلومات عن النباتات الداخلية وكيفية العناية بها مع زراعة نماذج لشتلات وبذور ليتم العناية بها ضمن مركز التأثير الاجتماعي.

فكرة

وقالت هدى البستكي، رئيس مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع بالإنابة: «جاءت فكرة مبادرة شتلات المجتمع انطلاقاً من عام زايد ومن قيم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يحث على التشجير ويوجه بالاهتمام بتحسين الحياة الزراعية في الدولة. كما أن زراعة النباتات الداخلية والاهتمام بها في بيئة العمل والمنزل له أثر إيجابي من الناحية الصحية والنفسية».

وأضافت: «تعد مجموعة ديزرت غروب أحد أبرز شركاء الهيئة في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتشكل الزراعة أحد الأنشطة الرئيسية للشركة ويسعدنا أن الورشة الافتتاحية لمبادرة شتلات المجتمع قدمها أصحاب الهمم الذين أثبتوا قدرتهم على تزيين حياتنا وقدموا لنا المعلومات التي نحتاجها لزراعة النباتات والاهتمام بها».

وتابعت البستكي: «تعد هذه الورشة الأولى في سلسلة من الورش التوعوية التي نعتزم في مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع تنظيمها لإيصال هذه الفكرة لأكبر عدد ممكن من زملائنا في هيئة تنمية المجتمع وفي المؤسسات الحكومية الأخرى، وحتى نرى على كل مكتب من المكاتب شتلة زراعية تلون بالسعادة حياتنا الوظيفية وتعزز تمسكنا بإرث زايد ورؤيته وحكمته».