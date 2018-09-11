بدء التسجيل في الدورة 15 لجائزة رأس الخيمة للتميّز التعليمي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أعلنت جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي فتح باب التسجيل في دورتها الخامسة عشرة 2018- 2019.

وذلك خلال اللقاء التعريفي بنموذج جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي، وبفئات ومعايير الجائزة وشروط المشاركة والإطار الزمني للدورة والمكافآت والجوائز، وذلك بمسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة؛ وبحضور عدد من القيادات التربوية والمنسوبين للميدان التربوي برأس الخيمة ومسؤولين بمؤسسات داعمة للتعليم.

ويتم التنافس تحت 5 تصنيفات رئيسة هي: فئة المؤسسة التعليمية المتميزة وفئة التفوق الوظيفي وفئة التميز الطلابي وفئة التميز المجتمعي وفئة البحوث والدراسات، وذلك بـ48 فئة فرعية تغطي جميع مجالات الميدان التعليمي والتربوي وتخاطب جميع معنييه.

دعم الابتكار

وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي الذي تتبعه الجائزة: «إن الجائزة تهدف إلى المساهمة في إيجاد بيئة تعليمية داعمة للابتكار والتميز من خلال تمكين المؤسســـات التعليمية من تطبيق المعايير العالمية للتميز، وتحفيز ورعاية المعلمين والطلبة وكل المساهمين في العملية التعليمية.

ولذلك فقد استحدثت الجائزة خلال الدورة الخامسة عشرة 13 فئة جديدة تأتي متوافقة ومتوائمة مع توجهات ومبادرات الدولة في الفترة الأخيرة، وأولويات الأجندة الوطنية.

واستراتيجية حكومة رأس الخيمة، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم وإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي ونماذج التميز العالمية والتي تدعم جميعها الابتكار والقراءة والتربية الأخلاقية وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز قدرات الطلبة في الاختبارات العالمية والدولية؛ وهذه الفئات الجديدة هي:

المعلم المتميز في تدريس أصحاب الهمم، والمعلم الواعد، والطالب الموهوب من أصحاب الهمم، والطالب الجامعي المتفوق داخل وخارج الدولة، وطالب الماجستير والدكتوراه المتفوق داخل أو خارج الدولة، والطالب المتفوق في الاختبارات العالمية والدولية PISA & TIMSS (للصفوف التاسع والرابع والثامن)، والتربوي المتطوع المتميز، ومساعد مدير النطاق المتميز، وولي الأمر المتميز».

وقال د. ناصر بن جبنون نائب مدير برنامج الشيخ صقر للتطوير الحكومي: إن الجائزة مستمرة في برامجها التطويرية المتميزة .

والتي من شأنها استقطاب ورفع المستوى الفني للمشاركين في مختلف فئات الجائزة، فلتحفيز المشاركة من حيث العدد وجودة الأعمال المشاركة بفئة البحوث التربوية ؛ فإن الجائزة مستمرة في البرنامج التأهيلي في كيفية إعداد البحث التربوي لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بمدارس ورياض الأطفال برأس الخيمة.

اقتراحات

وقالت موزة سيف مطر منسق عام الجائزة إنه قد تمت الاستجابة لملاحظات واقتراحات المقيمين والمشاركين السابقين في الجائزة من حيث استحداث فئات جديدة مرتبطة بأصحاب الهمم سواء كمعلمين لهذه الفئة أو كطالب موهوب من أصحاب الهمم.

كذلك ترجمت الجائزة رغبة المنتسبين للميدان التربوي ومختلف فئات المجتمع في تكريم الجائزة لأصحاب الجهود التطوعية المتميزة في الميدان التربوي عن طريق استحداث فئتي التربوي المتميز وولي الأمر المتميز، وقامت الجائزة أيضاً بتعديل نظام النقاط التحفيزية للمشاركة والفوز بفئات الجائزة كأساس تقييمي لفئتي مدير النطاق المتميز ومدير المدرسة المتميز.